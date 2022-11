Berlin – Tag & Nacht: Peggy und Joe sind wieder vereint!

Joe ist in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ hin und weg, dass Peggy wieder zurück ist. Er freut sich riesig, viel Zeit mit seiner ehemaligen Liebe zu verbringen.

Joe bekommt endlich die Möglichkeit, Peggy das Restaurant und seinen Bruder Bruno vorzustellen. Die gelöste Stimmung zwischen den beiden kippt aber schlagartig, als Paula plötzlich auftaucht. Peggy ist überfordert und beschließt zu gehen.

Peggy will sich mit Joe treffen

Joe ist morgens ziemlich überwältigt, als Peggy sich meldet und sich wieder mit ihm treffen will. Endlich hat er die Chance, ihr richtig das Restaurant und vor allem seinen Bruder Bruno vorzustellen. Dabei muss er natürlich unzählige Fragen von Peggy beantworten. Besonders in Bezug auf Bruno, von dem sie zuvor noch nie etwas gehört hatte, will sie alles wissen.

Die Stimmung zwischen den beiden ist außergewöhnlich gut und gelöst, bis Paula plötzlich auf der Bildfläche erscheint. Peggy scheint mit der Situation überfordert und verabschiedet sich. Paula ist außer sich. Sie glaubt, dass Peggy sie wegen der Hochzeit mit Joe hasst. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.