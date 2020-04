Berlin – Tag & Nacht: Peggy ist von Joe enttäuscht!

Eigentlich möchte Peggy bei „Berlin – Tag & Nacht“ nur mehr Zeit mit Joe. Das bekommt er aber völlig in den falschen Hals, worauf ein Streit entbrennt. Zum Glück gelingt es Peggy, ihn schnell zu beschwichtigen – und zwar mit einem neuen Partner-Hobby: Fahrradfahren.

Joe ist genervt, als in der WG dicke Luft herrscht und flüchtet in die Werkstatt. Seiner Meinung nach streiten Peggy und Mike einfach zu viel. Als Peggy ihn kurz darauf bei der Arbeit aufsucht, um sich zu entschuldigen, nimmt er diese Entschuldigung an. Gleichzeitig fühlt er sich aber ein wenig überfordert und eingeengt, als Peggy ihm eröffnet, dass sie ebenfalls lernen will, Motorrad zu fahren.

Peggy ist beleidigt

Übergriffig macht sie sich direkt an einem der Bikes in der Werkstatt zu schaffen, wodurch die beiden in einen Streit geraten – mit dem Ergebnis, dass Peggy beleidigt abzieht. Joe versucht später in der WG, die Wogen zu glätten, wobei er erfährt, dass es seiner Frau gar nicht um das Motorradfahren an sich geht, sondern darum, dass sie gerne mehr mit ihm unternehmen möchte. Nachdem sich die beiden versöhnt haben, überrascht Peggy ihren Liebsten mit zwei Fahrrädern… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.