Berlin – Tag & Nacht: Peggy ist schwanger!

Zwischen Peggy und Joe kam es bei „Berlin – Tag & Nacht“ immer wieder zu Streit. Dennoch haben die beiden immer zusammengehalten. Und nun steht sogar Nachwuchs ins Haus: Peggy ist schwanger!

In der WG geht es derzeit drunter und drüber. Denn nachdem Fabrizio eingezogen ist, tauchte auch wieder JJ auf – die beiden wohnen nun unter einem Dach und nicht immer geht es deshalb harmonisch zu. Doch Peggy hat sich riesig gefreut, dass ihre Freundin zurück ist – von ihr kjam überhaupt auch erst die Idee, dass JJ wieder mit in die WG einzieht.

Joe und Theo geraten aneinander

Joe und Peggy sind in letzter Zeit öfter aneinander geraten. Das lag vor allem an seiner Eifersucht. Denn kürzlich tauchte auch wieder Theo im Kiez auf und scheint noch immer ein Auge auf Peggy zu werfen – damals waren die beiden zusammen, aber die Beziehung hielt nicht lange. Theo und Joe sind deshalb Rivalen und zwischen den beiden kam es bereits zu einem ersten handfesten Streit.

Peggy ist schwanger

Die Stimmung bei der Zehn-Jahres-Jubiläumsfeier könnte kaum besser sein. Die WG’ler feiern, was das Zeug hält – und dann überrascht Peggy auch noch mit einer tollen Nachricht, über welche sich Joe besonders freut. Ihre Frauenärztin hat nämlich bestätigt, dass die Blondine schwanger ist. Joe kann sein Glück kaum in Worte fassen und auch die anderen Bewohner freuen sich riesig über die Schwangerschaft. Nur einer scheint davon alles andere als begeistert zu sein – und zwar Theo. Und er will sich sogar rächen… RTLZWEI zeigt „Berlin – Tag & Nacht“ täglich um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.