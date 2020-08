Berlin – Tag & Nacht: Paula zieht einen Schlussstrich!

Paula hat bei „Berlin – Tag & Nacht“ genug vom Leben im Loft. Alles dreht sich bei den Mitbewohnern nur um ein Thema: Sex. Ein Tag bei Joe am See bietet da eine willkommene Ablenkung. Als er ihr anbietet, zu ihm und den Jungs zu ziehen, willigt Paula schließlich ein.

Paula stellt fest, dass sie sich im Loft zunehmend unwohl fühlt. Zwar sind alle lieb und nett zu ihr, aber die offen gelebte Freizügigkeit und die ständig um Sex kreisenden Themen befremden sie immer mehr. Als sie eingeladen wird, mit ihren neuen Mitbewohnern auf der Dachterrasse zu feiern, lässt sie sich in ihrer Not eine Ausrede einfallen und beschließt, stattdessen ihre alten Freunde rund um Joe am See zu besuchen.

Joe macht Paula ein Vorschlag

Dort behauptet Paula, dass sie glücklich mit ihrer Lebenssituation ist, doch Joe durchschaut seine Freundin schnell und bietet ihr an, zu ihm und den Jungs zu ziehen. Paula ist gerührt und will es sich überlegen. Als sie Rick von ihren Plänen berichtet, macht er direkt dumme Anspielungen, dass da zwischen Paula und Joe bestimmt was geht. Doch Paula pocht heftig darauf, dass sie nur Freunde sind. Schließlich gibt sie sich einen Ruck und fällt die Entscheidung, tatsächlich an den See zu ziehen. Die ganze Folge zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.