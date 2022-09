Berlin – Tag & Nacht: Paula will Marie, Noah und Sina zurückholen!

Paula will in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ dafür kämpfen, dass die Pflegekinder wieder bei ihr und Basti wohnen dürfen. Ein Besuch bei Marie im Heim wird jedoch von einer Mitarbeiterin verhindert. Am Abend steht Marie vor der WG-Tür und bittet darum, bleiben zu dürfen.

Paula befindet sich in einem tiefen Tal der Tränen, seitdem ihre drei Pflegekinder wegen Sinas Autodiebstahl samt Fahrerflucht die WG verlassen mussten. Mittlerweile leben sie im Heim bzw. einer Jugendwohngruppe. Paula vermisst die drei schrecklich und schwört, alles dafür zu tun, damit Marie, Noah und Sina wieder zu Basti und ihr zurückkommen dürfen.

Marie steht plötzlich vor der Tür

Doch als Paula das Nesthäkchen Marie im Heim besuchen will, stellt sich ihr dort eine Mitarbeiterin in den Weg und verbietet den Kontakt. Marie bekommt trotzdem mit, dass Paula da ist, und winkt ihr vom Fenster aus zu. Spät am Abend ist Paula dann völlig baff, als Marie plötzlich vor der WG-Tür steht und sie anfleht, bleiben zu dürfen. Sie will nicht mehr ins Heim zurück. Paula kann nicht Nein sagen und versteckt das Mädchen in ihrem Zimmer – zumindest für eine Nacht.