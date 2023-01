Berlin – Tag & Nacht: Paula weist Sami in die Schranken!

Sami vertritt Paula in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ bei einem Brautstyling und versucht gleich, der Braut seine eigenen Ideen anzubieten. Als Paula ihn später in der Schnitte auch noch mit der Trauzeugin erwischt, will sie endgültig Sami in seine Schranken weisen.

Paula ist hektisch, weil ein Brautstyling auf dem Terminplan steht. Doch als sie sich ihre Hand verletzt, muss Sami den Job übernehmen. Er versucht, der Braut gleich seine eigenen Ideen anzubieten. Das geht aber nun mal gar nicht. Während Paula ihn zurechtweist, haut die Braut ab. Paula glaubt schon, dass Sami sie verschreckt hat, ist aber erleichtert, als sie die die Kundin gemeinsam mit Rick wieder einfangen kann.

Sami passt laut Paula gut in die Schnitte

Bei ihrer Rückkehr in der Schnitte sieht sie, wie Sami die Trauzeugin küsst. Für Paula ist die Sache nun klar. Sami schafft es jedoch, ihr glaubhaft und ehrlich zu versichern, dass er überrumpelt wurde und die Trauzeugin sich ihm an den Hals geworfen hat. Er betont, dass er Paulas Regeln für die Schnitte respektiert. Paula ist erleichtert, das zu hören, denn Sami passt eigentlich super in die Schnitte.