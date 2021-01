Berlin – Tag & Nacht: Paula vermisst Rick!

Bei “Berlin – Tag & Nacht” hat Rick die Stadt verlassen. Denn er will einen Neuanfang wagen mit seinem Freund in Freiburg wagen. Doch seinen Freunden, welche er zurücklässt, fällt das toptal schwer – vor allem Paula hat damit zu kämpfen.

Ohne Rick (Manuel Denniger) ist die Schnitte für Paula (Laura Maack) nicht mehr das, was sie war. Sie vermisst ihren Freund sehr und braucht jetzt Joe (Lutz Schweigel). Doch der hat zu tun. Als Joe allerdings merkt, wie schlecht es Paula geht, ist er sofort für sie da und tröstet sie.

Mandy will einen neuen Nageldesigner einstellen

Paula stellt schon am Morgen fest, wie sehr sie Rick vermisst. Sie ist fassungslos, als Mandy (Laura Wölki) in der Schnitte direkt damit beginnt, alles, was an Rick erinnert, wegzuwerfen und neu zu machen. Als Mandy auch noch einen Rick-Verschnitt als neuen Nageldesigner einstellen will, reicht es Paula und sie zieht wütend ab. Traurig will sie sich bei Joe ausweinen, doch der hat leider zu tun. Hoffnungsvoll glaubt Paula am Abend, nun endlich mit ihrem Schatz reden zu können.

Joe vernachlässigt Paula

Aber nun genießt Joe seinen Feierabend mit den Jungs. Er merkt erst, dass was nicht stimmt, als sich Paula auf ihr Zimmer zurückzieht. Reuig entschuldigt er sich bei ihr, und Paula ist froh, als Joe Verständnis für ihre Sorgen hat. Als schließlich noch Rick anruft, ist Paula endlich wieder glücklich – und kann es kaum fassen, als die Jungs sie danach noch mit einer kleinen Party à la Rick überraschen… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.