Berlin – Tag & Nacht-Paula: Unfall-Drama nach Zoff mit Mike!

In der WG hängt bei „Berlin – Tag & Nacht“ der Haussegen wegen der Streitigkeiten von Paula und Mike schief. Doch überraschend versöhnen sich die beiden wieder. Leider hält der Friede nur solange, bis Paula entnervt mitbekommt, wie Mike massiv angeflirtet wird.

Mike weiß nach Paulas Abfuhr immer noch nicht, wie er mit ihr umgehen soll. Überfordert geraten die beiden immer wieder in Streit miteinander und sorgen so für Unmut in der WG. Als der Zoff allerdings eskaliert und Paula sich versehentlich dabei verletzt, bekommt Mike ein schlechtes Gewissen. Er kümmert sich rührend – und die beiden nähern sich schließlich an.

Zoff in der WG eskaliert

Doch gerade als bei Mike und Paula die Harmonie wieder stimmt, wird Mike von einer Krankenschwester heftig angeflirtet. Paula bekommt die Situation in den falschen Hals und es bricht erneut Streit aus. Genervt kapselt sich Mike daraufhin von ihr ab und beschließt, einen Schlussstrich zu ziehen und nach vorne zu schauen. Während Paula sich später fragt, ob sie nicht vielleicht doch zu hart zu Mike war, trifft Mike auf Kim, die offensichtlich interessiert an ihm ist… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.