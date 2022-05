Berlin – Tag & Nacht-Paula und Rick: Heftiger Zoff wegen Miguel!

Paula und Rick streiten in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ wegen Miguel. Sie versucht, Miguel zu verführen, um Rick zu beweisen, dass er nur auf Männer steht. Dabei holt sich Paula eine Abfuhr. Sie wird nachdenklich, als Eva ihr attestiert, eifersüchtig auf Rick zu sein.

Paula leidet unter dem Streit mit Rick und versucht, das Kriegsbeil mit ihm zu begraben. Doch Rick bleibt stur und ist immer noch beleidigt, weil Paula nicht daran glaubt, dass Miguel ernsthaftes Interesse an ihm haben könnte. Paula muss fassungslos mitansehen, wie Rick Miguel mit einem teuren Designerhemd beschenkt und sich immer mehr in seine Schwärmerei hineinsteigert. Als Paula versucht, Miguel zu verführen, um Rick zu beweisen, dass er nur weiblichen Reizen erliegt, scheitert sie auf der ganzen Linie.

Miguel lässt Paula abblitzen

Vor Ricks Augen lässt Miguel sie abblitzen. Paula beginnt sich zu fragen, ob Rick doch richtig liegen könnte und Miguel tatsächlich auf ihn steht. Als Paula mit Eva darüber spricht, hält die es für unmöglich, dass Miguel bi sein könnte. Sie attestiert Paula, eifersüchtig zu sein. Paula bleibt nachdenklich zurück und muss sich am Ende eingestehen, dass die Eifersucht auf Rick ein wenig an ihrem Ego nagt. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI am Montag um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.