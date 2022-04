Berlin – Tag & Nacht: Paula und Rick bekommen sich in die Haare!

Paula und Rick freuen sich in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“: Die Schnitte gehört jetzt ihnen! Doch bei der Diskussion über eine Neuausrichtung gibt es gleich Streit. Ricks Idee, im Laden künftig auch Sexspielzeug zu verkaufen, gefällt Paula gar nicht. Er ist beleidigt.

Paula und Rick können ihr Glück kaum fassen, als sie den unterzeichneten Vorvertrag für die Schnitte in den Händen halten. Jetzt gehört der Laden also wirklich ihnen! Beide sind sich schnell einig, dass sie frischen Wind hineinbringen wollen, haben aber noch keine Ahnung, in welche Richtung die Neuausrichtung gehen könnte.

Rick ist beleidigt

Doch als Rick mit der fixen Idee ankommt, das Angebot der Schnitte um den Verkauf von Sexspielzeug zu erweitern, stößt er damit bei Paula auf wenig Gegenliebe. Er ist beleidigt und lehnt ihren Gegenvorschlag ebenfalls ab. Es kommt zu einem ziemlich unnötigen Streit. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.