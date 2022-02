Berlin – Tag & Nacht: Paula und Joe wollen ihre Ehe retten!

Paula und Joe sind in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ fest entschlossen, ihre Ehe zu retten. Ein Rollenspiel soll helfen, der Langeweile zu entfliehen. Und so treffen sich Joe und Paula „zufällig“ in einer Bar. Im Laufe des Abends entführt er sie auf sein Hotelzimmer.

Die Ehe von Paula und Joe ist ziemlich kaputt. Um sie zu retten, wollen die beiden vor allem ihr Sexleben ein wenig auffrischen. Nach anfänglichem Zögern lassen sie sich auf ein Rollenspiel ein. Dazu gehört, dass Joe seine Frau in eine Hotelbar entführt. Dort gibt er sich als ein ihr völlig fremder Geschäftsmann aus. Nach den Spielregeln treffen sich die beiden hier nur zufällig.

Joe schleppt Paula aufs Hotelzimmer

Entgegen ihrer Befürchtungen findet Paula dieses Szenario tatsächlich ziemlich aufregend und hat durchaus Gefallen an der Situation. Im Laufe des Abends kommt es, wie es kommen soll: Joe schleppt Paula schließlich auf sein Hotelzimmer. Als es dann aber zunehmend intim wird, reagieren die beiden zunächst sehr befangen.