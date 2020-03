Berlin – Tag & Nacht: Paula trennt sich von Mike!

Nach einem ehrlichen Gespräch mit Mike zieht Paula bei „Berlin – Tag & Nacht“ schließlich die Konsequenzen und macht Schluss, was Mike den Boden unter den Füßen wegzieht. Er sieht keinen anderen Ausweg, als die WG fluchtartig zu verlassen.

Mike ist völlig perplex, als Paula in seinem Bett einen BH von Anke entdeckt und ihn wütend zur Rede stellt. Leider kann er weder sich noch seiner Freundin erklären, woher dieser kommt. Als Paula aufgebracht und verletzt davonstürmt, weil sie Mike nicht glaubt, dass er treu geblieben ist, setzt dieser alles daran, sie vom Gegenteil zu überzeugen. Er ruft sogar Anke an, doch sie lässt ihn eiskalt auflaufen.

Mike will um Paula kämpfen

Hilflos geht Mike in die Schnitte und bittet Paula, keine voreilige Entscheidung zu treffen, denn er hat sie nicht betrogen. Und er will nur sie und keine andere, was er auch vor Kim klar macht. Paula allerdings hat Zweifel, denn sie weiß einfach nicht, wie sie Mike noch vertrauen soll. Nach einem ehrlichen Gespräch mit ihm zieht sie schließlich die Konsequenzen und macht Schluss, was Mike den Boden unter den Füßen wegzieht. Er sieht keinen anderen Ausweg, als die WG fluchtartig zu verlassen: Ohne Paula kann er hier nicht bleiben… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.