Berlin – Tag & Nacht: Paula stößt Mike vor den Kopf!

Nach einem heftigen Zoff zwischen Paula und Mike hängt bei „Berlin – Tag & Nacht“ der Haussegen erst einmal schief. Doch Mike ist versöhnlich gestimmt und unterbreitet ihr ein Freundschaftsangebot. Es dauert aber nicht lange, bis Paula ihn erneut vor den Kopf stößt.

Am Morgen geraten Mike und Paula wieder in einen Streit – und es kracht gewaltig. Die Querelen sind so unangenehm, dass die restlichen Mitbewohner Reißaus nehmen. Als sich Mike später bei Joe über Paula auskotzt, macht der ihm klar, dass er selbst es ist, der sich ihr gegenüber völlig asozial aufführt. Paula fragt sich unterdessen, angeregt durch ihre Schnitte-Kollegen, ob es an der Zeit ist, sich voll und ganz auf Lars zu konzentrieren.

Mike will sich versöhnen

Als Mike später auf Versöhnung aus ist und ihr einen freundschaftlichen Neustart anbietet, kommt das Paula mehr als gelegen. Sie glaubt, dass nun auch der perfekte Moment gekommen ist, sich Lars zu widmen. Damit hatte Mike allerdings nicht gerechnet… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.