Berlin – Tag & Nacht-Paula: Liebes-Comeback mit Basti?

Paula bekommt in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ mit, dass Marie durch eine Lüge versucht hat, sie und Basti wieder zusammenzubringen. Sie konfrontiert ihre Tochter mit der gefälschten Karte. Nun gesteht Marie ihr ihre Angst, dass die Familie auseinanderbrechen könnte.

Paula wird morgens mit dem alten Hochzeitsvideo von Basti und ihr konfrontiert. Marie behauptet, dass sie das zufällig auf dem Laptop gefunden hat. Als Paula in Erinnerungen schwelgt, wird plötzlich ein Strauß roter Rosen in der Schnitte für sie abgegeben – mit einer Karte von Basti, auf der steht, dass er sie vermisst und jeden Tag an sie denken muss.

Hat sich Basti wieder in Paula verliebt?

Paula fürchtet schon, Basti könnte sich wieder in sie verliebt haben, aber ein kurzes Telefonat mit ihm bringt schnell die Urheberin ans Licht: Marie! Als Paula sie zur Rede stellt, gibt Marie alles zu. Sie hat Angst, dass Paula und Basti vielleicht mal jemand anderen kennenlernen und deshalb wegziehen würden. Paula macht Marie zu deren Beruhigung allerdings klar, dass sie und Basti immer für die Kinder da sein werden. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.