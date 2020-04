Berlin – Tag & Nacht-Paula: Liebes-Aus mit Mike!

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ wurde Kim nicht von Mike vergewaltigt. Paula stand die ganze Zeit hinter ihm – auch, als er unschuldig im Knast saß. Dennoch kann sie nicht mehr mit ihm zusammen sein, denn schließlich hat er trotzdem mit Kim geschlafen – deshalb hat sie nun Schluss gemacht.

Die Trennung von Mike setzt Paula schwer zu. In der Schnitte bricht sie vor Peggy und Rick zusammen. Dummerweise platzt in diese Situation Mike hinein und ein Streit entbrennt. Paula wird klar, dass das Wohnen unter einem Dach hart wird.

Emotionaler Zusammenbruch in der Schnitte

Paula ist am Tag nach ihrer endgültigen Trennung von Mike total niedergeschlagen und will sich mit Arbeit ablenken. Doch der Plan geht nach hinten los und sie erleidet in der Schnitte einen emotionalen Zusammenbruch. Peggy und Rick bauen sie mit Wellness und Sekt wieder auf, was zu einem Missverständnis führt, als Mike plötzlich auftaucht. Es kommt erneut zu einem gefühlsgeladenen Streit zwischen Mike und Paula, an dessen Ende beide einsehen müssen, dass das Zusammenleben nicht leicht wird.