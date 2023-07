Berlin – Tag & Nacht-Paula: Kommt ihre Liebe zu Sami ans Licht?

Paula hilft Yasemin in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ bei der Auswahl eines Brautkleides, stellt jedoch fest, dass ihr das zu viel wird. Yasemin so zu sehen, löst unterdrückte Gefühle in ihr aus. Besorgt befürchtet Paula nun, dass ihre Liebe zu Sami ans Licht kommt.

Paulas Morgen beginnt voller Zuversicht. Sie glaubt, nun endgültig über Sami hinweg zu sein. Deswegen ist es für sie auch kein Problem, Yasemin bei der Wahl eines Brautkleides zu helfen. Sie sagt zu und schon bald beginnt die Brautmodenschau. Doch dann merkt Paula, dass sie sich zu schnell zu viel zugemutet hat. Denn als sie Yasemin im Brautkleid sieht, wird ihr auf einmal ganz anders.

Bei Paula brechen alle Dämme

Als Yasemin dann auch noch davon schwärmt, bald mit ihrem Traummann verheiratet zu sein, brechen bei Paula die Dämme. Sie wird von ihren unterdrückten Gefühlen eingeholt. Zwar versucht sie, ihre Emotionen zu verbergen, doch Yasemin bleibt Paulas Zustand nicht verborgen. Nun befürchtet Paula, dass ihre Gefühle für Sami schließlich doch aufgeflogen sind. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.