Berlin – Tag & Nacht-Paula: Holt Theo sie aus dem Knast?

Jannes hat in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ weiterhin Schuldgefühle und wendet sich an Theo – in der Hoffnung, dieser könnte ihm helfen, Paula endlich aus dem Knast zu holen. Als Joe davon Wind bekommt, gibt es mächtig Zoff. Wie kommt Jannes aus dieser Nummer wieder raus?

Jannes versucht weiter, mit seinem schlechten Gewissen Joe und Paula gegenüber klarzukommen. Er lässt sich schließlich darauf ein, Joe zum Besuch in der JVA zu begleiten. Doch als er sieht, wie fertig Paula ist, ergreift er die Flucht. Ihn plagen immer noch Schuldgefühle, weswegen er Theo anfleht, Paula endlich zu entlasten. Dieser verspricht, sich etwas einfallen zu lassen.

Es kommt zum heftigen Streit

Doch als Jannes in die WG zurückkehrt, ist ein Streit schon vorprogrammiert, denn Joe hat mitbekommen, dass Jannes wieder Kontakt mit Theo hatte. Eine Nachricht von Theo deutet er völlig falsch und glaubt, dass Jannes an Paulas Unschuld zweifelt. Die Folge: Joe wirft Jannes wütend aus der WG. Jannes sucht daraufhin Unterschlupf bei Theo. Er hofft verzweifelt, dass dieser einen Weg finden wird, Paulas Unschuld zu beweisen… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.