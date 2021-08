Berlin – Tag & Nacht-Paula: Hochzeit ohne Brautkleid?

Paula freut sich in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ sehr auf die Brautkleid-Anprobe in der Schnitte. Doch das Angebot des Designers ist leider ziemlich enttäuschend. Paula bekommt schon Panik, ohne Traumkleid heiraten zu müssen. Doch ausgerechnet Basti findet eine Lösung.

Paula ist am Morgen ganz aus dem Häuschen, als Rick eine Brautkleid-Anprobe für sie in der Schnitte organisiert hat. Doch das Ganze wird zum Desaster, als der von Rick gebuchte Designer nur hässliche Hochzeitsroben in petto hat. Paula flieht regelrecht und fürchtet schon verzweifelt, nicht das richtige Kleid für die Hochzeit mit ihrem Traummann zu finden.

Basti kommt mit der perfekten Brautkleid-Designerin

Sie staunt nicht schlecht, als plötzlich Basti sie mit der perfekten Brautkleid-Designerin überrascht. Hin und weg, findet Paula dank ihr doch noch das ultimative Kleid und kann es gar nicht fassen, als Basti eröffnet, dass er ihr es zur Hochzeit schenken möchte. Paula ringt mit sich, ob sie diese großzügige Geste ausgerechnet von ihrem Ex-Mann annehmen kann – entscheidet sich schließlich jedoch dankbar dafür, als auch Joe seinen Segen gibt… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.