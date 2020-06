Berlin – Tag & Nacht-Paula: Heftiger Zoff mit Peggy!

Paula und Rick sind bei „Berlin – Tag & Nacht“ absolut nicht in Form – und wollen das dringend ändern, bevor die Badesee-Saison startet. Peggy will den beiden helfen, mit hartem Training ihren Traumkörper zu bekommen. Leider gibt es bald schon den ersten Streit.

Paula stellt entsetzt fest, dass sie in letzter Zeit ganz schön an Gewicht zugelegt hat. Und auch Rick muss sich eingestehen, dass sein Body nicht in Bestform ist und er vor dem Sommer noch viel tun muss. Peggy bietet sich daraufhin als Personal Trainerin für die beiden an – und Paula nimmt die Abnehm-Challenge kurzerhand an. Doch als Basti ihr wenig später ein Kompliment macht, gerät sie gleich wieder ins Grübeln, ob sie überhaupt abspecken muss.

Paula und Peggy geraten aneinander

Peggy motiviert sie allerdings dazu, nicht gleich aufzugeben, sodass sich Paula zusammen mit Rick durch das knallharte Sportprogramm kämpft – vor allem, weil Peggy mit einer leckeren Belohnung lockt. Als diese jedoch nicht so lecker ausfällt wie gedacht, platzt Paula der Kragen und ein heftiger Streit zwischen den Freundinnen entbrennt. Werden sich Peggy und Paula wieder versöhnen? Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.