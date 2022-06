Berlin – Tag & Nacht: Paula hat einen One-Night-Stand mit Jannick!

Beim Partyabend in Jannicks Studenten-WG lässt es Paula in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ mächtig krachen. Rick muss sie in desolatem Zustand zurück ins Loft bringen. Paula sind ihre Eskapaden peinlich. Rick ermutigt sie aber dazu, ihr Leben so zu gestalten, wie sie will.

Als Paula nach ihrem One-Night-Stand mit Jannick in dessen WG aufwacht, wird ihr bewusst, dass sie sich in einer anderen Lebensphase befindet als die deutlich jüngeren Studenten. In der Schnitte erzählt sie Rick davon. Zwar kann sie mittlerweile über ihr Erlebnis lachen, wiederholen will sie es aber auf keinen Fall. Doch als unerwarteterweise Miguel auftaucht, ändert sie ihren Entschluss.

Paula ist in einem desolatem Zustand

In dessen Gegenwart wird Paula von dem attraktiven Jannick erneut zu einem Partyabend eingeladen und sagt zu. Bei der Feier in der Studenten-WG schlägt sie allerdings diesmal dermaßen über die Stränge, dass Rick gezwungen ist, sie in ihrem desolatem Zustand zurück ins Loft zu bringen. Durch einen blöden Zufall trifft Paula in dieser Nacht auch noch ausgerechnet auf Joe und muss sich in seiner Gegenwart übergeben.

Spätestens jetzt sind ihr die Party-Eskapaden unendlich peinlich. Sie schämt sich für ihr nicht altersgerechtes Verhalten. Rick jedoch baut Paula auf einfühlsame Weise wieder auf: Sie soll ihr Leben so gestalten, wie sie es will – mit Party oder ohne! Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.