Berlin – Tag & Nacht: Paula gibt Rick einen Korb!

Mandy bietet Rick die Schnitte in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ zum Kauf an. Er ist begeistert und will Paula als Geschäftspartnerin mit ins Boot holen. Die hat jedoch keine Lust auf eine erneute Selbstständigkeit. Zudem will sie ihre Freundschaft zu Rick nicht gefährden.

Rick ist Feuer und Flamme, als er einen Anruf von Mandy bekommt, die ihm die Schnitte zum Kauf anbietet. Ohne groß nachzudenken, sagt Rick zu: Er wird den Laden übernehmen. Und als Geschäftspartnerin will er unbedingt Paula ins Boot holen. Doch Rick hat die Rechnung ohne sie gemacht. Paula hat nämlich nach ihrem Scheitern herzlich wenig Lust auf eine erneute Selbstständigkeit.

Paula will Freundschaft zu Rick nicht gefährden

Rick versucht nun mit Engelszungen sie zu überreden, doch sie will sich weder die Verantwortung aufbürden, noch ihre Freundschaft mit Rick gefährden. Ihr Mitbewohner soll nicht auch noch ihr Geschäftspartner werden. Paula bleibt dabei und erteilt Rick zu dessen großer Enttäuschung eine entschiedene Absage. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.