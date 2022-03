Berlin – Tag & Nacht: Paula flirtet fremd!

Dass Paula in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ fremdflirtet, macht Joe schwer zu schaffen. Doch er hat Schwierigkeiten zuzugeben, dass er mit dem Prinzip einer offenen Ehe nicht klarkommt. Als er dann selbst mit einer Bikerin flirtet, wird es für ihn richtig kompliziert.

Die Ehe von Joe und Paula steckt weiterhin in der Krise. Die Sache mit dem gemeinsamen Besuch einer Sex-Party, war wohl keine so gute Idee. Am Tag danach hat Joe jedenfalls heftig daran zu knabbern, dass Paula bei dieser Gelegenheit fremdgeflirtet hat. Schweren Herzens versucht er, seine Eifersucht runterzuschlucken. Glücklicherweise kommen ihm die Vorbereitungen für die Werkstatt-Party dazwischen. Das lenkt ihn wenigstens ein bisschen ab.

Joe bricht Flirt mit Bikerin panisch ab

Als dann jedoch Ole von seiner offenen Ehe erfährt, muss Joe wohl oder übel auch noch so tun, als hätte er überhaupt kein Problem damit. Kurz darauf kommt es zu einem Flirt mit einer Bikerin, den Joe allerdings panisch abbricht, als die Sache ernst zu werden droht. Die ganze Situation überfordert ihn total. Von nun an will er ehrlich mit sich sein und auch Ole soll wissen, wie es wirklich in ihm aussieht. Fest steht: Joe will keine offene Ehe. Aber kann er das auch Paula sagen? Ihn plagt vor allem die Angst, er könnte sie für immer verlieren. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.