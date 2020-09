Berlin – Tag & Nacht: Paula erfährt von Kim und Mike!

Mike und Kim haben bei “Berlin – Tag & Nacht” eine krasse Vergangenheit hinter sich. Denn schließlich saß er wegen ihrer erfundenen Vergewaltigungs-Story im Knast – umso überraschender ist es, dass sich die beiden verliebt haben.

Paula ist fassungslos, als sie mitbekommt, dass ihr Ex jetzt mit Kim zusammen ist. Hat Mike ihr seine Gefühle nur vorgespielt? Für Paula bricht eine Welt zusammen, doch Joe muntert sie wieder auf. Sie merkt, wie er sie in seinen Bann zieht.

Paula läuft Kim und Mike über den Weg

Paula ist geschockt, als sie nichtsahnend Kim und Mike über den Weg läuft. Zwar bemüht sie sich, gute Miene zum bösen Spiel zu machen, dennoch trifft es sie, dass ihr Ex ausgerechnet mit Kim zusammen ist, die damals ihre Beziehung zerstört hat. Als Mike sich Paula erklären will, wirft die ihm vor, dass seine Gefühle für sie offenbar nie so ernsthaft waren, wie er ihr immer vorgemacht hat.

Erst Joe gelingt es, Paula später aufzubauen. Er sagt ihr genau die Dinge, die sie gerade braucht. Wieder einmal wird ihr dabei klar, wie sehr sie sich zu Joe hingezogen fühlt…