Berlin – Tag & Nacht: Jannes verabschiedet sich von Paula!

Nachdem Jannes in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ zu einer langen Haftstrafe verurteilt wurde, will Paula ihren Neffen im Gefängnis besuchen. Sie springt über ihren Schatten und vergibt ihm, um mit der Sache abzuschließen. Abends taucht jedoch völlig unverhofft Theo auf.

Paula und Joe kehren überraschend frühzeitig aus ihrem Italien-Urlaub heim, um bei Jannes‘ anstehender Urteilsverkündung dabei sein zu können. Trotz allem, was Jannes getan hat, ist Paula hin- und hergerissen und als der Richter ihn tatsächlich für mehrere Jahre in den Knast steckt, sitzt der Schock zunächst tief.

Theo taucht plötzlich auf

Als Paula auch noch ergriffen einen Brief von Jannes liest, in dem dieser sich emotional und schuldbewusst von Paula verabschiedet, beschließt sie, ihn noch einmal im Gefängnis zu besuchen. Auch weil sie glaubt, dass eigentlich Theo statt Jannes im Gefängnis sitzen müsste, vergibt sie ihrem Neffen, um endlich mit der Sache abschließen zu können. Doch als Theo am Abend plötzlich vor ihnen steht, drohen alte Wunden wieder aufzureißen…