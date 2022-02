Berlin – Tag & Nacht: Paula beendet die Affäre mit Miguel!

Eigentlich ist die Affäre zwischen Paula und Miguel bei „Berlin – Tag & Nacht“ zu Ende. Doch dann hat er „zufällig“ seinen Schal vergessen. Sie will ihn zurückbringen, doch kaum ist sie bei ihm, droht sie, erneut seiner enormen erotischen Ausstrahlung zu erliegen.

Paula freut sich auf einen schönen Tag mit Joe. Ihre Seitensprünge mit Miguel hat sie ihrem Mann noch nicht gebeichtet. Bevor es so weit kommen konnte, hat sie die ganze Sache für sich beendet. Doch auf einmal wird Miguel wieder zum Thema. Sie entdeckt seinen Schal, den er gestern rein „zufällig“ auf der Party vergessen hat. Nun ist sie fest entschlossen, ihm das gute Stück ganz emotionslos zurückbringen.

Miguel spielt mit Paula

Bei dieser Gelegenheit will sie ihm außerdem ein für alle Mal klarmachen, dass die Affäre zwischen ihnen endgültig vorbei ist. Und weil das so ist, soll er auch gefälligst seine Spielchen lassen. Doch kaum ist sie bei ihm, flackert die alte Leidenschaft zwischen den beiden wieder auf. Die enorme Anziehungskraft ist noch da und es wirkt fast so, als hätte sich Paula in eine Art Höhle des Löwen begeben. Jetzt wird es für ihre Gefühle und vor allem für ihre möglicherweise nicht ganz so ausgeprägte Widerstandsfähigkeit richtig gefährlich. Sie droht ernsthaft, dieser erotischen Versuchung erneut zu erliegen.