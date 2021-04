Berlin – Tag & Nacht-Paula: Alkohol-Absturz nach Knast-Drama!

Paula ist bei “Berlin – Tag & Nacht” einfach fix und fertig! Denn es könnte gut möglich sein, dass sie für den Rest des Lebens im Knast bleiben muss. Nun versäuft sie ihre Sorgen um Alkohol und scheint völlig abzustürzen.

Die Hoffnung von Paula (Laura Maack) , nicht für den Rest des Lebens ins Gefängnis zu müssen, zerschlägt sich. Denn Linda hat ein wasserdichtes Alibi für die Tatnacht, so dass Paula die Hauptverdächtige bleibt. In ihrer Verzweiflung flüchtet sie sich in Alkohol.

Zustand von Theo stabilisiert sich

Paula fällt ein Stein vom Herzen, als der Zustand von Theo (Ranndy Frahm) sich wieder einigermaßen stabilisiert. Kurz darauf taucht zu ihrer Überraschung Linda Zweier im Krankenhaus auf. Paula und Joe (Lutz Schweigel) rufen umgehend die Polizei und hoffen, dass sich aus deren Befragung etwas Neues ergibt.

Linda hat ein Alibi

Doch ihre Hoffnung wird zunichte gemacht, als der Anwalt ihr mitteilt, dass Linda für die Tatnacht ein Alibi hat, weswegen Paula die Hauptverdächtige bleibt. Sie ist am Boden zerstört. Aus Angst, ihr restliches Leben hinter Gittern verbringen zu müssen, greift Paula zur Flasche und betrinkt sich. Sie ist heilfroh, als Joe sie wieder auffängt…