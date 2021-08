Berlin – Tag & Nacht: Patrice trennt sich von Toni!

An seinem ersten Tag im Club LA14 wird Patrice in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ von Toni unterstützt. Doch aus irgendeinem Grund ist Patrice plötzlich anders. Er verhält sich abweisend und verschlossen. Kurz darauf macht er reinen Tisch und trennt sich von ihr.

Für Toni und Patrice beginnt der Tag sehr harmonisch. Toni möchte ihren Freund sogar bei seinem ersten Arbeitstag im LA14 unterstützen und tauscht extra ihre Schicht. Aber beim Job ist auf einmal alles anders. Patrice wirkt wie ausgewechselt. Toni gegenüber verhält er sich merkwürdig kalt und geradezu abweisend. Auf Toni wirkt dieses ungewohnte Verhalten völlig irritierend.

Toni stellt Patrice zur Rede

Schließlich geht ihr Freund ihr regelrecht aus dem Weg und dann fangen sie sogar damit an, sich wegen absoluter Nichtigkeiten zu streiten. Toni muss nun wissen was los ist und stellt Patrice zur Rede. Die Situation spitzt sich zu und am Ende versteht Toni die Welt nicht mehr: Plötzlich und völlig unerwartet sagt Patrice, dass er sich von ihr trennt. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.