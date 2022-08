Berlin – Tag & Nacht: Sina und Nino küssen sich!

Sina organisiert in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ in der WG heimlich eine Party mit ihren Mitschülern, die ziemlich aus dem Ruder läuft. Basti ist außer sich, als er mitten in das Geschehen hineinplatzt und Sina beim Herummachen mit Nino erwischt. Er stellt sie zur Rede.

Basti hofft, dass Sina sich nach ihrem gestrigen Ausbruch wieder beruhigt hat. Doch sie hat immer noch das Gefühl, dass Basti und Paula sie eh nicht haben wollen. Heimlich plant sie eine Party in der WG. Während Basti den Nachmittag allein mit Paula, Marie und Noah verbringt, geht die Feier los. Sina hat zunächst Mühe, das Geschehen im Zaum zu halten. Nachdem Nino ihr gesagt hat, dass alles super läuft, entspannt sie sich aber.

Sina und Nino küssen sich

Sina und Nino küssen sich zum ersten Mal. Die Gastgeberin betrinkt sich und lässt zusammen mit ihren Mitschülern die Party eskalieren. Es kommt zum Eklat, als Basti und Co. früher als geplant zurückkehren. Sie haben Essen für Sina mitgebracht. Basti ist geschockt, als er mitten in die wilde Party hineinplatzt und Sina beim Herummachen mit Nino erwischt. Wütend stellt er sie zur Rede. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.