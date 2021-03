Berlin – Tag & Nacht: Olivia zieht bei Tristan ein!

Olivia hat bei “Berlin – Tag & Nacht” die Tatsache, dass Tristan ihren Job gekündigt hat, noch nicht verdaut. Als er fordert, dass sie bei ihm einzieht, reagiert sie verhalten. Doch aus Angst, ihren Sponsor zu verlieren, wirft sie die Bedenken schließlich über Bord.

Olivia hadert noch immer damit, dass Tristan ihren Job gekündigt hat. Und dann schlägt auch noch Tara im Loft auf und will bestürzt wissen, ob Olivia sich das etwa gefallen lässt. In die Ecke gedrängt, verteidigt diese trotzig Tristans Aktion und schickt Tara nach einem heftigen Streit in die Wüste.

Olivia und Tristan ziehen zusammen

Als Tristan kurz darauf verlangt, dass Olivia jetzt auch noch zu ihm zieht, reagiert sie jedoch verhalten. Wütend über die Absage, lässt Tristan sie einfach stehen. Weil Olivia nun fürchtet, ihren Goldesel zu verlieren, entschließt sie sich entgegen ihres Bauchgefühls doch dazu, bei Tristan einzuziehen. Auch Dean und Tara können sie nicht davon abbringen. Als Olivia am Abend mit Tristans ins Bett geht, fühlt sie sich jedoch zum ersten Mal schmutzig dabei.

Die emotionale Nachricht von Dean, die sie kurz darauf erhält, macht es nicht besser. Olivia muss ihre Bedenken mit aller Kraft zur Seite schieben, um an ihrem Arrangement mit Tristan festhalten zu können… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr in der neuen Folge von “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.