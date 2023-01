Berlin – Tag & Nacht: Olivia will Milla zerstören!

Der Druck auf Olivia steigt in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ weiter. Khaled verlangt 40.000 Euro von ihr, die sie nicht auftreiben kann. In ihrer Verzweiflung flüchtet sie zu Dean, der will aber nichts mehr von ihr wissen. Für Olivia ist klar: Daran hat nur Milla Schuld.

Als der Drogendealer Khaled ihr auflauert, muss sich Olivia panisch fragen, wie sie die 40.000 Euro auftreiben soll, die sie ihm noch geben muss. In ihrer Verzweiflung versucht sie sogar, ihm ihren Körper anzubieten, um die Schulden zu begleichen. Doch Khaled nimmt sie nicht ernst und lacht sie aus. Nun sieht Olivia als einzigen Ausweg die Flucht zu Dean. Der hat allerdings endgültig mit ihr abgeschlossen, was Olivia tief verletzt.

Olivia will Milla in den Abgrund reißen

In ihrer Wut kennt sie nun nur noch ein Ziel: Sie will Milla mit sich in den Abgrund reißen. In ihren Augen ist nämlich sie an allem schuld. Plötzlich bietet sich ihr doch noch ein Ausweg aus ihrer misslichen Lage. Um ihre Schulden bei Khaled zu begleichen, beklaut sie Milla und das Matrix. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.