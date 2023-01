Berlin – Tag & Nacht: Olivia will Milla und ihr Baby töten!

Olivia ist in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ kurz davor, Milla und ihr Baby zu töten, kann aber in der letzten Sekunde von Mike abgehalten werden. Geschockt und voller Hass schwört Milla Rache an ihrer einstigen Freundin. Zwischen den beiden kommt es zum finalen Kampf.

Milla glaubt schon, dass Olivia sie und ihr Baby umbringt. Doch in letzter Sekunde wird sie von Mike gerettet. Geschockt und voller Hass will sie sich Olivia vorknöpfen, die jedoch plötzlich wie vom Erdboden verschwunden zu sein scheint. Trotz ihres Versprechens an Mike, die Füße stillzuhalten und der Polizei die Suche zu überlassen, kann Milla sich nicht von ihrem Gedanken an Rache lösen.

Es kommt zum Kampf zwischen Olivia und Milla

Als sie Olivia schließlich durch Zufall findet, entlädt sich all ihre Wut auf die einstige Freundin und es kommt zum finalen Kampf, bei dem Milla schließlich die Oberhand erhält. Auf einmal ist sie ihrerseits drauf und dran, Olivia umzubringen.