Berlin – Tag & Nacht: Olivia will Dean zurückerobern!

Olivia will Dean in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ zurückerobern und sucht im Loft seine Nähe. Er bemüht sich, standhaft zu bleiben, aber es knistert wieder zwischen den beiden. Als es beinahe zu einem Kuss kommt, macht Dean einen Rückzieher. Olivia ist sauer – auf Milla.

Nach ihrer Rückkehr ins Loft arbeitet Olivia fieberhaft an ihrem Plan, Dean zurückzuerobern. Geschickt sucht sie seine Nähe. Obwohl Dean sich bemüht, Olivia gegenüber standhaft zu bleiben, entgeht ihr nicht, welche Wirkung sie nach wie vor auf ihn hat. Tatsächlich kommen sich die beiden wieder näher. Die alte Vertrautheit zwischen ihnen ist erneut zu spüren.

Kommt es zu einem Kuss?

Ein Kuss liegt in der Luft. Doch als Leif die beiden zufällig unterbricht, macht Dean umgehend einen Rückzieher – sehr zum Missfallen der frustrierten Olivia. Während Dean sich danach selbst für seine vermeintliche Schwäche geißelt, ist Olivia umso entschlossener, sich an Milla zu rächen. Sie gibt ihr die alleinige Schuld an ihrem Beziehungs-Aus. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.