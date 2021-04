Berlin – Tag & Nacht: Olivia trifft auf ihren Halbbruder Miguel!

Olivia will bei “Berlin – Tag & Nacht” von ihrem Halbbruder Miguel eigentlich nichts wissen – doch Dean zwingt sie gewissermaßen zu ihrem Glück und überredet sie zu einem Treffen. Das läuft erstaunlich gut und Olivia öffnet sich gegenüber Miguel mehr und mehr.

Olivia weigert sich weiterhin, ihren Halbbruder kennenzulernen und reagiert über, als Miguel wieder ihre Nähe sucht. Dean erkennt, dass Olivia sich nur vor einer erneuten familiären Enttäuschung schützen will, was sie jedoch sehr mitnimmt. Deshalb überredet er sie zu einem Treffen mit Miguel, dem sie nach einigem Hin und Her widerwillig zustimmt.

Olivia öffnet sich ihrem Halbbruder

Tatsächlich öffnet sich Olivia ihrem Halbbruder gegenüber etwas und durch einen erneuten Stupser von Dean steht sie Miguel sogar bei, als der von Olivias Mutter verstoßen wird. Olivia wird klar, dass sie und Miguel mehr gemeinsam haben, als sie dachte. Teils aus Mitleid, teils aus schlechtem Gewissen lässt Olivia ihn schließlich ein Stück in ihr Leben… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.