Berlin – Tag & Nacht: Olivia macht Toni das Leben schwer!

Nach der gelungenen Halloween-Party wird Toni von Milla in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ zu ihrer Assistentin. Doch gleich der erste Abend wird durch plötzlichen Personalmangel zur echten Probe. Tapfer stellt sich Toni der Herausforderung und meistert sie mit Deans Hilfe.

Toni flippt aus vor Freude, als Milla sie als Belohnung für die gelungene Halloween-Party zu ihrer persönlichen Assistentin im Matrix macht. Doch als Milla sie kurzfristig bittet, sie gleich an ihrem ersten Tag in der neuen Position zu vertreten, ist ihr zunächst doch etwas mulmig zumute. Toni nimmt die Herausforderung aber an – sehr zum Ärger von Olivia, die sich selbst für sehr viel geeigneter hält.

Olivia trickst mit dem Dienstplan

Um Toni das Leben schwer zu machen, trickst Olivia mit dem Dienstplan, sodass am Abend plötzlich viel zu wenig Personal zur Verfügung steht. Doch Toni steckt den Kopf nicht in den Sand, sondern stellt sich der Situation. Mit vollem Einsatz und Deans Hilfe kann sie letztlich Schlimmeres verhindern. Auch Milla ist nachhaltig beeindruckt. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.