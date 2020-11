Berlin – Tag & Nacht: Olivia in Panik! Kann Dean sie beruhigen?

Olivia hat sich bei “Berlin – Tag & Nacht” zum Geburtstag von Dean was ganz Besonderes einfallen lassen. Sie plant einen Fallschirmsprung – doch das könnte nun ziemlich nach hinten los gehen.

Olivia hat zu Deans Geburtstag die perfekte Geschenkidee: einen Fallschirmsprung gemeinsam mit ihr. Sie leidet jedoch unter schrecklicher Höhenangst – und die macht sich kurz vorm Absprung bemerkbar. Muss die Aktion abgebrochen werden?

Muss der Fallschirmsprung abgebrochen werden?

Am Morgen staunt Olivia nicht schlecht, als sie durch einen Zufall erfährt, dass Dean bald Geburtstag hat. Sofort will sie von ihm wissen, was er sich wünscht. Dean gesteht ihr, dass er schon immer den Traum vom Fliegen hatte – und für Olivia ist es eine Frage der Ehre, dass sie ihrem Liebsten diesen Wunsch erfüllen wird. Deans Freude ist groß, als sie ihn mit einem Fallschirmsprung für sie beide überrascht. Kurz vor dem großen Moment überkommt Olivia jedoch die Höhenangst und sie reagiert völlig über. Müssen sie die Aktion abblasen oder traut sich Olivia am Ende, mit Dean zu springen? Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei “Berlin – Tag & Nacht”. Die Folgen kannst du nach der Ausstrahlung ganze 30 Tage lang kostenlos auf TVNOW* schauen. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.

