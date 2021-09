Berlin – Tag & Nacht-Olivia & Dean: Heißes Liebesspiel unter der Dusche!

Da sie in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ einfach nicht genug von ihm bekommt, überrascht Olivia dann Dean auf der Arbeit. Nach einem heißen Vorspiel in der Umkleide geht es bei den beiden unter der Dusche richtig zur Sache. Bleibt ihr feuchtes Treiben wirklich unbemerkt?

Dean wird von Olivia mit einem sexy Start in den Tag überrascht. Ihr Plan ist es, ihn nach der Arbeit auf jeden Fall weiter zu verwöhnen. Er freut sich total darauf, wird dann aber von Piet mit Aufgaben zugeschüttet. Um seinen zurückgewonnenen Job im Body Burn nicht riskieren, sagt Dean schweren Herzens seine Verabredung mit Olivia ab. Umso überraschter ist er, als sie ihn während der Arbeit besucht.

Dean wird in die Realität zurückgeholt

Sie hilft ihm bei der Erledigung seiner Aufgaben, um ihn danach zum Sex in der Umkleide zu verführen. Nur Miguel ist es zu verdanken, dass ihr Quickie unter der Body Burn-Dusche nicht auffällt. Am Abend wird Dean wieder Mal bewusst, was für eine Hammerfrau er an seiner Seite hat. Doch ein mysteriöser Anruf seines Vaters holt ihn in die Realität zurück: Darko muss Dean dringend sehen und mit ihm reden. Worüber? Das will er nicht sagen. Dean überkommt ein mulmiges Gefühl. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.