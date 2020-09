Berlin – Tag & Nacht: Ole wird von Irina hintergangen!

In der Liebe lief es für Ole bei “Berlin – Tag & Nacht” eher schlecht und hatte immer kein Glück mit den Girls. Das hat sich nun geändert, denn der Müllmann fährt voll auf Irina ab. Doch diese nutzt ihn einfach nur gnadenlos aus!

Fabrizio will, dass Ole endlich erkennt, dass Irina eine falsche Schlange ist. Er heckt einen Plan aus, um ihn zur Vernunft zu bringen, wird jedoch erwischt. Daraufhin erkennt er, dass Ole in Sachen Irina leider beratungsresistent ist.

Fabrizio will seinen Freund schützen

Fabrizio wird am Morgen wieder Zeuge, wie sehr sich Ole von Irina einwickeln lässt. Obwohl er sich eigentlich nicht mehr einmischen wollte, kann er einfach nicht mit ansehen, wie sein Kumpel scheinbar in sein Unglück rennt. Deshalb heckt er einen Plan aus, wie er Ole überzeugen kann, dass Irina ihn nur ausnutzt. Dafür spannt er Denny ein, der sich als wohlhabender Jungunternehmer ausgeben und Irina umgarnen soll. Doch sein Vorhaben geht nach hinten los und als sein Plan vor Ole auffliegt, nimmt der Irina in Schutz. Er macht Fabrizio klar, dass er sich endlich raushalten soll. Fabrizio muss geknickt erkennen, dass Ole von Irina zu verblendet ist und er seinem Kumpel einfach nicht die Augen öffnen kann. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.