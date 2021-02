Berlin – Tag & Nacht: Ole will Manager werden!

Nachdem Ole bei “Berlin – Tag & Nacht” erkennen musste, dass aus ihm selbst in diesem Leben wohl kein gefeierter Schlagerstar mehr wird, hat er eine geniale Idee. Er überzeugt kurzerhand Stoppel, seine Hits zu performen. Voraussetzung: Ole wird Manager des Newcomers.

Ole (Falko Ochsenknecht) wird am Morgen wieder an seinen alten Traum von einer Karriere als Schlagersänger erinnert. Um sich und der Welt zu beweisen, dass er es immer noch draufhat, legt er sich richtig ins Zeug und komponiert neue Songs. Diese stellt er einem Promoter vor und ist fest davon überzeugt, wieder durchstarten zu können. Zu seiner Verwunderung sieht der Promoter zwar Potenzial in den Hits, glaubt aber nicht mehr an Ole als Schlagerstar.

Stoppel soll die Songs von Ole performen

Vielmehr hat er ein Auge auf Stoppel geworfen und schlägt vor, dass der für frischen Wind sorgen und Oles Songs performen soll. Tatsächlich gelingt es ihm, Stoppel einzuspannen – und Ole knüpft das Ganze direkt an eine Bedingung: Er wird Stoppel als Manger vertreten.