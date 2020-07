Berlin – Tag & Nacht: Ole will die Stadt verlassen!

Erst vor einigen Wochen ist Ole zu „Berlin – Tag & Nacht“ zurückgekehrt. Nach dem Feuer-Drama in der WG kommt die Clique derzeit in einem leerstehenden Bordell unter. Doch zwischen Ole und dem WG-Papa kommt es zu einem heftigen Streit – das könnte nun Konsequenzen haben.

Joe und Ole geraten aneinander. Der Streit ist so heftig, dass Ole wieder nach Malle zurück will. Doch es kommt anders. Ole präsentiert eine Überraschung und Joe wird erneut klar, dass er sich auf Ole und Fabrizio wirklich verlassen kann.

Ole will nach Mallorca zurückkehren

Joe macht Ole eine heftige Ansage, weil der nicht beim Aufräumen im Bordell geholfen, sondern ihnen stattdessen das Loft als Notunterkunft klargemacht hat. Doch Joe lehnt das Angebot ab und geht Ole in ziemlich verletzender Weise an. Dieser reagiert beleidigt und fällt einen Entschluss: Er will zurück nach Malle. Zu Fabrizios Verwunderung tut Joe nichts, um den Freund aufzuhalten.

Doch dann setzt Ole einen Hilferuf ab. Joe ist sofort zur Stelle. Allerdings stellt sich heraus, dass Ole keine Hilfe braucht. Er hat seine Kumpels lediglich zu ihrer neuen Unterkunft, einem Haus am See, gelockt. Joe springt letztlich über seinen Schatten und muss einmal mehr erkennen, dass Ole und Fabrizio die besten Freunde der Welt sind. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.