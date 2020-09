Berlin – Tag & Nacht: Ole lernt eine Lady kennen!

Ole lernt bei “Berlin – Tag & Nacht” eine richtig coole Lady kennen und lädt sie zu einer Party an den See ein. Als die Dame tatsächlich dort auftaucht, kommt es zu einer für Ole demütigenden Szene. Dabei hatte Fabrizio ihn noch gewarnt. Aber dann ist er für Ole da.

Ole ist entschlossen, sich endlich seinen Platz auf dem Müllwagen zu sichern und damit den Weg in das Herz der Bräute zu erkämpfen. Erneut wird er jedoch wieder nur Ziel des bösen Spotts seiner Kollegen. Allerdings verpasst er ihnen schon kurz darauf eine echte Retourkutsche: Er kann die beiden in Gegenwart einer heißen Lady mit seinen beeindruckenden Werkstattkontakten ausstechen.

Eva taucht am See auf

Nun glaubt er tatsächlich, dass zwischen ihm und der Lady etwas laufen könnte. Prompt prahlt er vor ihr mit einer Party an seinem coolen Haus am See. Angeblich soll dort auch ein nicht weniger cooler Malle-Act auftreten. Fabrizio warnt ihn: Die Frau spielt deutlich außerhalb seiner Liga. Ole will das selbstverständlich nicht hören. Er sieht sich in seiner eigenen Einschätzung der Dinge bestätigt, als Eva, so der Name der Lady, tatsächlich am See auftaucht.

Die Lady macht Ole eine Ansage

Doch die Angebetete ist von der Party schon bald bitter enttäuscht und macht Ole eine böse und ziemlich demütigende Ansage. Ole ist am Boden zerstört. Schon glaubt er, dass man ihn einfach nicht lieben kann – Fabrizio und JJ fangen ihren Freund indessen sehr einfühlsam auf. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.