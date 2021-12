Berlin – Tag & Nacht: Noch eine Chance für Mike und Milla?

Nach allem, was passiert ist, hofft Mike in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ weiterhin, dass es für Milla und ihn noch eine Chance gibt. Als er sie jedoch mit Tom im Bad überrascht, nimmt seine Unsicherheit zu. Trotzdem will er kämpfen und noch einmal mit Milla reden.

Mike hegt nach der Ansage an Milla gestern Abend die Hoffnung, dass da noch was zwischen ihnen ist. Er glaubt zu spüren, dass das alte Feuer zwischen ihnen noch brennt. Doch seine positive Erwartung erhält sofort einen herben Dämpfer, als er Milla und Tom im Bad überrascht. Er knöpft sich Tom vor, um ihm klarzumachen, dass Milla ihn nur als Lückenbüßer benutzt. Doch sein Nebenbuhler lässt ihn selbstbewusst abblitzen.

Mike ist verunsichert

Das bringt Mike umso heftiger auf die Palme. Außerdem ist er zusätzlich verunsichert. Könnte es sein, dass das, was zwischen Milla und Tom läuft, am Ende vielleicht doch etwas Ernstes sein könnte? Mike weiß keinen anderen Ausweg und setzt alles auf eine Karte: Er stellt Milla noch einmal zur Rede. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.