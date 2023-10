Berlin – Tag & Nacht: Noah erwischt Basti und Katy!

Nach ihrer gemeinsamen Nacht versucht Basti in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ vergeblich, die Stimmung zwischen ihm und Katy wieder aufzulockern. Als jedoch Jonas und Bruno von den beiden erfahren, wirft Katy Basti überfordert an den Kopf, dass der Sex ein Fehler war.

Nachdem Basti und Katy am Morgen von Noah im Bett erwischt wurden, ist die Stimmung zwischen den beiden angespannt. Basti gibt sein Bestes, Abhilfe zu leisten und die Unbeschwertheit wieder herzustellen – ohne Erfolg. Als dann auch noch Jonas von ihrer Nacht Wind bekommt, deswegen einen riesigen Aufstand macht und dadurch auch Bruno alles erfährt, behauptet die völlig überforderte Katy, dass der Sex mit Basti nur ein Ausrutscher war.

Basti setzt Katy unter Druck

Damit trifft sie Basti ziemlich tief. Als er abends noch einmal mit Katy reden will und sie dabei unabsichtlich unter Druck setzt, wirft sie ihm in ihrer Not an den Kopf, dass der Sex tatsächlich ein Fehler war. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.