Berlin – Tag & Nacht: Nino und Sina kommen sich näher!

Nino will in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ in dem von ihm entdeckten „Lost Place“ eine Party veranstalten. Besonders Sina findet die Idee super und die beiden kommen sich wieder näher. Überraschend stolpern sie über einen Haufen Geld, der in dem Haus versteckt liegt.

Nino und Sina finden Geld

Es handelt sich um eine unglaubliche Summe. Fassungslos zählt Nino 100.000 Euro, die er am liebsten sofort behalten würde. Doch vor allem Chiara mahnt zur Vorsicht und so einigen sich die Freunde darauf, zunächst herauszufinden, wem das Geld gehört.