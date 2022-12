Berlin – Tag & Nacht-Nino: One-Night-Stand mit bitteren Folgen!

Nach seinem One-Night-Stand muss Nino in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ feststellen, dass all seine Sachen geklaut wurden. Zum Glück ist Jonas zur Stelle, um ihn aus der Situation zu retten. Zwischen den beiden kommt es zur Aussprache, die schließlich ihren Streit beendet.

Nino trifft der Schlag, als er morgens nicht nur nackt in der Schule aufwacht, sondern auch noch alle seine Sachen von Jule, mit der er einen One-Night-Stand hatte, geklaut wurden. Ausgerechnet Jonas ist es, der Nino in seiner Not hilft. Dabei hatte er befürchtet, dass Jonas ihn für die Aktion lächerlich machen will. Umso überraschter ist er, als Jonas vor Sina und Amelie dichthält.

Nino spricht sich mit Jonas aus

Nino gibt sich einen Ruck und spricht sich endlich mit Jonas aus. Der macht ihm klar, dass er in ihm nie einen wirklichen Konkurrenten sah, sondern eher wollte, dass Nino einfach mal ein bisschen Spaß hat. Nino ist erleichtert, dass er mit Jonas das Kriegsbeil begraben und so die Clique endlich mal ohne Streitereien genießen kann. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.