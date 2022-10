Berlin – Tag & Nacht: Nino hat sich in Sina verknallt!

Nino geht in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ aufs Ganze. Beim romantischen Date gesteht er Sina, dass er sich in sie verliebt hat. Sina möchte aber nach wie vor keine feste Beziehung, sondern weiter eine Freundschaft Plus. Nino glaubt, dass die Zeit für ihn arbeiten wird.

Als Nino morgens von Sina mittels eines schauspielerischen Supertricks unauffällig aus der WG gelotst wird, wird ihm wieder einmal klar, wie cool sie ist. Chiara ist davon überzeugt, dass Nino sich in Sina verliebt hat und sagt ihm das auch ganz deutlich. Er wird nachdenklich, als Chiara die Vermutung anstellt, dass Sina ihn nur als Sexpartner will und nicht für etwas Festes. Aber ist das wirklich so?

Sina stellt Nino als ihren Freund vor

Um sich vor einem Typen zu retten, der sie anbaggert, stellt Sina wenig später Nino als ihren Freund vor. Nino will nun aufs Ganze gehen. Bei einem romantischen Date auf der Terrasse gesteht er Sina, dass er sich in sie verliebt hat und gerne mit ihr zusammen wäre. Sina möchte aber lieber alles so laufen lassen wie bisher – als Freundschaft Plus. Nino stimmt erleichtert zu und glaubt, dass die Zeit für ihn arbeiten wird. Irgendwann kriegt er Sina schon noch rum.