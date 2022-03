Berlin – Tag & Nacht: Nino hat sich in Eva verknallt!

Überraschung für Nino in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“: Bei Traumfrau Eva handelt es sich um die neue Lehrerin Frau Haase. Als sie Probleme mit ihrem Auto hat, bietet Nino seine Hilfe an. Nach anfänglichem Zögern taucht Eva in der Werkstatt auf. Nino ist schockverliebt.

Nino will heute endlich seine Traumfrau klarmachen. Er ist völlig vor den Kopf gestoßen, als sich herausstellt, dass es sich bei Eva um seine neue Lehrerin handelt: Frau Haase. Da wird er wohl keine Chance haben. Oder vielleicht doch?! Als Nino mitbekommt, dass Eva Probleme mit ihrem Auto hat, bietet er ihr prompt seine Hilfe an. Sie lehnt zunächst ab, taucht aber dann später überraschend in der Werkstatt auf, um das Angebot doch noch anzunehmen.

Das Herz von Nino schlägt für Eva höher

Heldenhaft will Nino mit seinem handwerklichen Können glänzen, stößt bei der Reparatur aber zunächst an seine Grenzen. Mit Hilfe von Mischa schafft er es schließlich doch. Eva ist Nino sehr dankbar. Sie verlässt die Werkstatt und vergisst dabei ihren Schal. Als Nino später an dem Stoff riecht, schlägt sein Herz auf einmal höher. Er muss sich eingestehen, dass er schockverliebt ist. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.