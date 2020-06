Berlin – Tag & Nacht: Nik steigt aus! Tim Rasch spricht über die Gründe

Zahlreiche Urgesteine kehren derzeit zu „Berlin – Tag & Nacht“ zurück. Doch die Fans müssen nun auch einen Abstieg verkraften: Tim Rasch steigt aus der Serie aus! Der Darsteller hat nun über die Gründe gesprochen.

Nach zwei Jahren steigt Tim Rasch bei „Berlin – Tag & Nacht“ aus. In der Serie war der Darsteller als Nik zu sehen. In der Daily versöhnte er sich zuletzt wieder mit Kim (Nathalie Bleicher-Woth). Doch kurz danach erhielt er einen Anruf, dass er als DJ in Europa durchstarten kann. Schon wenig später verlässt er die Stadt. Für Kim bricht damit eine Welt zusammen, denn nach der Vergewaltigungs-Lüge ist Nik ihr einziger Freund. Nun muss sie mit der Clique rund um Connor unter einem Dach leben.

Das sagt Nathalie Bleicher-Woth

Die Fans fragen sich aber nun: Warum verlässt Tim Rasch die Serie? Diese Frage hat der Darsteller nun in seiner eigenen Web-Show „Timi’s Show“ beantwortet. Dort kommen auch einige Serienkollegen zu Wort. „Ich persönlich als Nathalie finde das natürlich schei***e, weil ich ihn mega vermissen werde“, sagt Nathalie Bleicher-Woth. „Aber er muss halt selbst seinen Weg gehen und wenn er sagt, er wird glücklich, dann ist das so. Und dann wünsche ich ihm alles Gute. Aber er wird schon wissen, was gut für ihn ist“, so die die Beauty. Mit Jacky-Darstellerin Melissa Zerhau besuchte er auch die Drehorte.

Darum verlässt Tim Rasch die Serie

Er selber kann es noch nicht ganz fassen, dass er der Serie den Rücken gekehrt hat. Dann hat er verraten, weshalb er wirklich ausgestiegen ist: „Es gibt voll viele gute Momente, aber auch viele schlechte und Momente, wo ich nicht mehr konnte. Ich stand einmal kurz vor dem Burnout“, erzählt Tim Rasch.

Was sind seine Pläne?

Ganz von der Bildfläche wird Tim Rasch aber nicht verschwinden – ganz im Gegenteil: Offenbar plant er das nächste TV-Projekt! „Was er in diesem Moment nicht weiß: Es wird nicht mehr lange dauern, bis er zurück in den deutschen Wohnzimmern sein wird“, verrät eine Stimme aus dem Off. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.