Berlin – Tag & Nacht: Niemand glaubt an die Unschuld von Bruno!

Bruno ist in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ verzweifelt. In der WG scheint niemand an seine Unschuld zu glauben. Einzig Joe und Katy stehen hinter ihm und versuchen, ihn aufzubauen. Zurück in der WG bekommt Brunos Hoffnung jedoch einen Dämpfer, als er Amelie gegenübersteht.

Bruno sieht sich einer geschlossenen Front entgegen, als er zurück in die WG kommt. Außer Joe ist niemand auf seiner Seite und Milla will ihn aufgebracht zum Auszug zwingen. Erschüttert, dass ihm offensichtlich wirklich alle zutrauen, ein Vergewaltiger sein zu können, flüchtet er ins Möllers.

Bruno wird von Katy aufgefangen

Dort wird er von Katy aufgefangen, die neben Joe die Einzige zu sein scheint, die ihm und an ihn glaubt. Lange hält der kurze Aufwind jedoch nicht, denn als er zurück in die WG kommt, steht er urplötzlich Amelie gegenüber… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.