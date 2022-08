Berlin – Tag & Nacht: Neuer Eklat bei Olivia und Leni!

Auch das gemeinsame Grillen bringt in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ keine Entspannung zwischen Olivia und Leni – ganz im Gegenteil: Im Streit behauptet Olivia, Leni sei nur aus Mitleid mit Leif zusammen. Leni keilt zurück. Das wird laut Olivia noch ein Nachspiel haben.

Nachdem Amelie angekündigt hat, nach Berlin zurückzukehren, wächst in Olivia die Sorge, dass sie Milla bald ganz verlieren könnte. Hinzu kommt ihre Eifersucht auf Leni, die in Olivias Augen keine Gelegenheit auslässt, in Deans Nähe zu sein. Dennoch macht Olivia Dean zuliebe einen Schritt auf Leni zu und lädt sie und Leif zum Grillen ein. Allerdings ist sie völlig fassungslos, als sie die beiden in einer vermeintlich innigen Situation erwischt.

Olivia gerät auch in einen Streit mit Dean

Wütend geht sie Leni an und überschreitet dabei eine Grenze, indem sie behauptet, Leni sei nur aus Mitleid mit Leif zusammen. Leni schießt daraufhin zum ersten Mal zurück und macht ihr eine gehörige Gegenansage. Olivia zieht sich gedemütigt zurück und gerät in einen großen Streit mit Dean. Später gibt sie Leni zu verstehen, dass diese für ihr Verhalten noch büßen wird. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.