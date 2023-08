Berlin – Tag & Nacht: Nächste Hiobsbotschaft für Joe!

Peggy muss in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ mit ansehen, wie Joe nach allem, was geschehen ist, seinen Bruder Bruno weiterhin unterstützen möchte. Das ist schwer. Doch ihr größter Wunsch ist es, dass es Joe wieder gut geht. Sie versucht, seine Entscheidung zu akzeptieren.

Joe hofft morgens, dass Peggy sich über Nacht vielleicht beruhigt hat. Aber Fehlanzeige! Sie kann immer noch nicht verstehen, wieso Joe sich weiterhin für Bruno einsetzen will. Dann folgt die nächste Hiobsbotschaft: Die Steuerfahndung nimmt jetzt auch noch Joe ins Visier. Er muss befürchten, für Brunos Geldwäsche-Aktionen gradestehen zu müssen. Das versetzt Peggy natürlich sofort in Sorge, denn sie sieht, wie schlecht es Joe wieder geht.

Joe will Bruno helfen

Aber dieser lässt sich weder von ihr noch von Jonas davon abbringen, Bruno zu helfen. Tatsächlich gelingt es ihm, für Bruno einen frühen Haftprüfungstermin zu bekommen. Wieder zu Hause stellt er erleichtert fest, dass Peggy zwar nicht verstehen kann, wieso Joe Bruno helfen will, aber sie will versuchen, sein Verhalten zu akzeptieren. Ihr ist nur eines wichtig: dass es Joe gut geht. Der wiederum glaubt, mit Peggy an seiner Seite alles schaffen zu können. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.